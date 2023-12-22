Лавров вручил Песошину диплом о включении обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании Комиссии России по делам ЮНЕСКО, которое провел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Мероприятие прошло в Большом особняке МИД России, передает пресс-служба Раиса РТ.

Сергей Лавров выступил с докладом, а также вручил Премьеру Татарстана диплом о включении объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Алексей Песошин выразил признательность за возможность принять участие в Общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также поблагодарил от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и от Правительства Татарстана за огромную работу по включению татарстанских объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Включение объекта „Астрономические обсерватории Казанского федерального университета“ в Список всемирного наследия — это важная победа нашей страны, вклад отечественной науки в мировое культурное наследие», — отметил Премьер-министр РТ.

В сентябре 2023 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен 4-й объект республики — это Астрономическая обсерватория КФУ им. В. П. Энгельгардта.