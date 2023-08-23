Минниханов в Заинском районе: Поголовье скота нужно восстановить

Фото: rais.tatarstan.ru

Во время поездки в Заинский район Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с местными аграриями. Он обратил внимание на необходимость развития животноводства как в личных подворьях, так и у крупных агрохолдингов.

«Поголовье у вас сокращается, этому вопросу нужно уделять приоритетное внимание. Для села животноводство — это рабочие места, — подчеркнул Раис РТ. — Нужно активно работать по данному направлению, использовать стимулирующие инструменты. Для фермеров у нас есть разные механизмы поддержки».

Глава района Разиф Каримов доложил, что уборка зерновых завершилась в минувшую пятницу, урожайность составила 26 ц/га, собрать удалось 93,5 тыс. тонн. Сейчас сельчане приступили к уборке сахарной свеклы, под которую в муниципалитете отведено 8,8 тыс. га. Предполагаемая урожайность — 350 ц/га. 28 августа запускается сахарный завод, который будет перерабатывать 8 тыс. тонн корнеплодов в сутки. Предприятие готово принять до 1 млн тонн сырья как от местных сельхозпроизводителей, так и из Сармановского, Мензелинского, Тукаевского и Мулюмовского районов.

Минниханов высоко оценил развитие растениеводства в районе, отметив, что местные аграрии показывают хорошие результаты.

«В целом район очень организован, ситуация стабильная, руководитель опытный. По растениеводству и уборке у вас хорошие показатели. Для нынешнего года 26 центнеров с гектара — это очень хороший урожай. Но поголовье скота нужно восстановить», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

После Рустам Минниханов посетил татарскую гимназию им. Фардиева, где прошел капремонт. Строители заменили инженерные сети, уличные ограждения и элементы фасада, противопожарные лестницы, двери и окна в учебном заведении, утеплили кровлю. Раис республики осмотрел учебные кабинеты, спортзал, столовую, пообщался с учителями и детьми. 1 сентября обновленная гимназия примет 357 учеников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов торжественно открыл бассейн «Дулкын – Волна» в Заинске.