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Минниханов торжественно открыл бассейн в Заинске
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии бассейна «Дулкын – Волна» в Заинске. Новый объект включает в себя две чаши (большая и малая), зал подготовительных занятий, раздевалки, балкон на 50 зрительских мест, рассказали в пресс-службе руководителя республики.
«Татарстан один из лидеров в стране по количеству спортивных сооружений. В республике их свыше 11,5 тысячи. Мы создаем условия, чтобы каждый житель республики мог заниматься спортом», – сказал Минниханов на церемонии открытия.
Он отметил, что в республике многое делается для вовлечения людей в занятия физкультурой, в частности создается спортивная инфраструктура.
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