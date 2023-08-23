Минниханов торжественно открыл бассейн в Заинске

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии бассейна «Дулкын – Волна» в Заинске. Новый объект включает в себя две чаши (большая и малая), зал подготовительных занятий, раздевалки, балкон на 50 зрительских мест, рассказали в пресс-службе руководителя республики.

«Татарстан один из лидеров в стране по количеству спортивных сооружений. В республике их свыше 11,5 тысячи. Мы создаем условия, чтобы каждый житель республики мог заниматься спортом», – сказал Минниханов на церемонии открытия.

Обращаясь к участникам открытия, Рустам Минниханов отметил, что в республике многое делается для вовлечение людей в занятия физической культурой, в частности создается спортивная инфраструктура.

Он отметил, что в республике многое делается для вовлечения людей в занятия физкультурой, в частности создается спортивная инфраструктура.