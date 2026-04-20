Минниханов в Узбекистане: Иннопром, запуск предприятия в Навои и создание курорта «Гелон»

Раис Татарстана находится с рабочим визитом в Узбекистане. Здесь он принял участие в международном форуме «Иннопром. Центральная Азия», провел ряд встреч с представителями власти Узбекистана и поучаствовал в запуске предприятия в Навои. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Два десятка компаний из Татарстана на выставке в Узбекистане

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан накануне. Главная цель – участие в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Татарстан представил единый стенд, на котором демонстрируется промышленный, научный и технологический потенциал республики. В экспозиции участвуют 19 компаний, сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

В частности, компания «ПОЗиС» показала комбинированный лабораторный и фармацевтический холодильник. ГК «Эскорт», один из ведущих российских производителей оборудования для метеонаблюдений, представила метеостанцию. Казанский медико-инструментальный завод демонстрирует стоматологические турбинные наконечники, пульпоэкстракторы, каналорасширители и микрохирургические пинцеты.

Производитель материалов для бестраншейного восстановления коммунальных сетей «Техникс» представил образец трубы из НПВХ-профиля, выполненной по спирально-навивной технологии для реконструкции канализационных коллекторов.

Кроме того, с отдельными стендами на выставке участвуют КАМАЗ, «Татнефть» и «Казанькомпрессормаш» (в составе экспозиции группы ГМС).

«Вы привозите с собой молодых бизнесменов и открываете для них возможности Узбекистана»

Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Раис республики заявил, что Татарстан рассматривает выставку как важную площадку для укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Оцениваю уровень и динамику нашего взаимодействия в последние годы как очень высокие» – заявил он, обратив внимание на расширение присутствия татарстанских предприятий на узбекистанском рынке.

Арипов, в свою очередь, поблагодарил Минниханова за представительную делегацию и высоко оценил личное внимание Раиса РТ к сотрудничеству республик.

«Вы привозите с собой молодых бизнесменов и открываете для них возможности Узбекистана, это способствует развитию сотрудничества и выгодно экономикам двум стран. Вы очень опытный человек. Многое видели и всегда даете хорошие полезные предложения», – заявил премьер-министр Узбекистана.

Татарстан вносит весомый вклад в укрепление связей между Россией и Узбекистаном

На полях международной промышленной выставки Минниханов также встретился с хокимом Кашкадарьинской области Муротжоном Азимовым.

Кашкадарьинская область находится на юге Узбекистана, в бассейне реки Кашкадарьи. Регион обладает значительным промышленным, сельскохозяйственным и туристическим потенциалом. Основу экономики составляют топливно-энергетический и газохимический комплексы, электроэнергетика, сельское хозяйство, а также текстильная и легкая промышленность.

Минниханов отметил, что Татарстан вносит весомый вклад в укрепление связей между Россией и Узбекистаном. И сотрудничество между регионами позволяет расширять номенклатуру поставляемых товаров.

«Татарстан – один из лидеров в рейтинге состояния инвестиционного климата и наиболее развитых в экономическом отношении российских регионов. Мы нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая республика. У нас развита нефтехимия, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция. Особое внимание уделяется инновационному развитию», – заявил Раис РТ.

Татарстанский бизнес будет участвовать в создании курортного комплекса «Гелон»

На встрече обсудили строительство одного из крупнейших курортных комплексов Центральной Азии – «Гелон». К его реализации планируют привлечь предпринимателей из Татарстана.

«Проект поддержан президентом Узбекистана. Им принято решение обеспечить необходимую инфраструктуру для его реализации», – сообщил Муротжон Азимов.

Договоренности по созданию курорта «Гелон» были достигнуты в октябре 2023 года на форуме межрегионального сотрудничества в Казани.

Кишлак Гелон со всех сторон окружен высокими горами, на востоке их высота превышает 4 тыс. метров. Это один из самых высокогорных населенных пунктов Узбекистана.

Туристская зона будет создана на участке площадью 2,9 тыс. га. На территории планируется строительство современных гостиниц, культурно-оздоровительных и торгово-развлекательных объектов, а также всей необходимой инженерной инфраструктуры.

По предварительным оценкам, инвестиции составят около $300 млн прямых иностранных инвестиций, взяв на себя возможные риски. Реализация рассчитана на три этапа в 2024–2030 годах. До 1 января 2027 года планируется инвестировать $100 млн.

В Навои при поддержке Татарстана запустили производство бытовой химии

Минниханов в ходе выставки также принял участие в пленарной сессии «Технологические хабы – новый промышленный ландшафт».

Первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров сообщил, что в рамках российско-узбекского сотрудничества уже реализовано 150 инвестиционных проектов на 4 трлн рублей. Он отдельно остановился на развитии индустриальных парков и отметил в качестве успешных примеров площадки «Чирчик» и «Джизак» – эти технопарки были созданы при участии Татарстана.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, в свою очередь, сообщил о росте числа совместных предприятий между двумя странами. По его словам, благодаря взаимодействию регионов их количество превысило 3 тыс.

При этом товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в 2025 году составил $427 млн, что на 13,5%, больше, чем годом ранее, напомнили в пресс-службе Минпромторга РТ.

Помимо этого, Минниханов вместе с Мантуровым и Ходжаевым по видеосвязи приняли участие в запуске предприятия на промышленной площадке в Навои – это еще один промпарк, созданный при помощи Татарстана. Речь идет о компании «Арнест Юнигрупп Навои». Компания по производству бытовой химии и косметики реализовала свой проект при поддержке Республики Татарстан. Планируется, что предприятие ежегодно будет выпускать до 85 млн единиц продукции.

«Уникальная возможность предложить свой образ будущего»

«В условиях увеличивающейся неопределенности контуров будущего мира, усиления геополитических рисков, возрастания санкционного давления на формирующиеся региональные центры силы, происходящее на фоне глобальной перестройки мировой экономики на базу нового технологического уклада, Россия получает уникальную возможность предложить свой образ будущего, в котором набирающие силу представители Глобального Юга, прежде всего мусульманские страны, займут особое место», – прокомментировал визит Минниханова доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Зубенко.

По его словам, разрыв прежних мирохозяйственных связей чувствительно ударил по экономикам большинства стран, поэтому укрепление сохранившихся и выстраивание новых контактов между государствами сегодня приобретает особое значение.

Он добавил, что участие в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» является частью текущей работы Татарстана по расширению внешнеэкономических связей.

Отдельно Зубенко напомнил о значении «Международного экономического форума „Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

«Как отмечал тогда Раис РТ, «масштабы и дух форума показали, что в современных международных реалиях попытки изоляции России не приводят к успеху. Мероприятие стало подтверждением нацеленности дружественных государств на расширение работы с нашей страной», – подчеркнул он.

Он заявил, что оценивая возможное значение мероприятий международного сотрудничества для устойчивого развития экономических связей Татарстана, эксперты Финансового университета отмечают, что такие инструменты «мягкой силы» уже зарекомендовали себя как наиболее эффективный инструмент поддержания долгосрочного интереса иностранных партнеров к работе с республиканскими предприятиями, стимулирования роста их внешнеторгового товарооборота со странами, формирующими альтернативные центры силы.

Зубенко добавил, что эксперты также обращают особое внимание на личное участие Рустама Минниханова в развитии подобных форм диалога и сотрудничества.

«Авторитет первого лица Татарстана сигнализирует о том уровне важности, который придают в республике выстраиванию связей с мусульманскими странами в современном быстро трансформирующемся мире», – заключил он.