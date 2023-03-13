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Политика 13 марта 2023 13:00

Минниханов в Саудовской Аравии совершил умру

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Минниханов в Саудовской Аравии совершил умру
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Накануне в ходе рабочей поездки в Саудовскую Аравию после завершения официальных встреч Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным совершил умру. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

До этого Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой, с которым обсудил предстоящий международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Умра — это малое паломничество (малый хадж), связанное с посещением Мекки, включая Запретную мечеть.
#Официальная хроника #Рустам Минниханов #умра
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