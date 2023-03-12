Минниханов обсудил предстоящий KazanForum с генсеком ОИС

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой. Мероприятие состоялось в офисе ОИС в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом руководитель РТ рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня нашу делегацию тепло принял генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества господин Хусейн Таха. Обсудили предстоящий международный форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“. По решению Президента нашей страны [Владимира Путина] он стал федеральным. Будем и дальше работать над укреплением отношений России с Исламским миром!» — говорится в сообщении.

Кроме того, Минниханов рассказал о сотрудничестве Татарстана с различными структурами ОИС: исламским банком развития, организацией по вопросам образования, науки и культуры, молодежным форумом, Академией наук исламского мира и другими. Он добавил, что в рамках KazanForum пройдет порядка 200 мероприятий и пригласил собеседника стать почетным гостем форума.

«Это (вступление России в ОИС — прим. Т-и) дало старт большому процессу культурно-цивилизационного сближения нашей страны с мусульманским миром. Планируем следующее заседание Группы стратегического видения провести именно в Малайзии», — приводит слова Раиса РТ его пресс-служба.

Хусейн Таха напомнил, что в прошлом году побывал в России. По его мнению, визит оказался очень успешным. «Иншаллах (Даст Бог), приеду на ваш форум. Мы братья с вами и всегда будем поддерживать вас», — заметил он.

Отдельно обсуждалось экономическое сотрудничество стран ОИС и Российской Федерации.

«На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды-халяль, халяль-туризма, халяль-медицины», — перечислил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан уделяет большое внимание расширению торгово-экономических, культурных, гуманитарных контактов с мусульманскими государствами.