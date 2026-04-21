Минниханов в Узбекистане: встреча с Мирзиёевым, каша сумаляк и проекты в Бухаре и Навои

У Раиса Татарстана продолжается рабочая поездка в Узбекистан. Вчера у него прошла встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, а сегодня он посетил ряд крупных промышленных площадок в Бухаре и Навои. Чем интересна Татарстану страна в Центральной Азии – в материале «Татар-информа».





Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня второй день работал в Узбекистане

Фото: rais.tatarstan.ru

Встреча с президентом Узбекистана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня второй день работал в Узбекистане, куда он прибыл для участия в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

После программы на выставке Минниханов накануне встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Тепло приветствуя главу страны, Раис РТ поблагодарил его за всегда личное внимание к развитию сотрудничества с республикой. Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество Татарстана и Узбекистана поступательно развивается. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 13,5% и превысил $427 млн.

Фото: rais.tatarstan.ru

Причиной такого роста он выделил налаженное сотрудничество между предприятиями обеих республик, ряд которых участвуют в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

«Рассматриваем эту выставку как важную площадку для укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии, прежде всего с близким нам Узбекистаном», – заверил Рустам Минниханов.

Мирзиёев, в свою очередь, дал высокую оценку реализации современных проектов, в частности промышленным площадкам в Чирчике, Джизаке, Навои и Бухаре. И отметил личный вклад Рустама Минниханова в успех этих проектов.

В завершение встречи Минниханов пригласил делегацию Узбекистана по традиции принять участие в предстоящем Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Минниханов, как и в прошлые визиты, посетил специальный промышленный парк «Бухарский комплекс развития промышленности» Фото: rais.tatarstan.ru

Поездка в «Бухарский комплекс развития промышленности»

В Узбекистане реализуется множество проектов как с прямым участием бизнеса Татарстана, так и опираясь на опыт республики в создании промышленных площадок. К таким примерам можно отнести технопарки «Чирчик» и «Джизак», созданные в 2022 и 2023 годах соответственно при участии Татарстана. В конце прошлого года Академии наук Татарстана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.

К слову, сегодня Минниханов, как и в прошлые визиты, посетил специальный промышленный парк «Бухарский комплекс развития промышленности», в создании которого узбекские специалисты тоже опираются на опыт Татарстана в строительстве промпарков.

На сегодня все корпуса в промпарке уже построены и введены в эксплуатацию Фото: rais.tatarstan.ru

На сегодня все корпуса в промпарке уже построены и введены в эксплуатацию. Сейчас на площадке действует предприятие по производству гидроизоляционного полотна, которое используется в сельском хозяйстве, в водном хозяйстве, в экологических проектах. Кроме того, Раису Татарстана презентовали компании, которые только планируют разместиться на территории парка.

В том числе планируется разместить:

производство жидких химических добавок для бетона;

логистический центр;

производство электрических жгутов;

выпуск полиэтиленовых пленок;

создание мостовых кранов.

Во время презентаций проектов Минниханов пообщался с одним из китайских резидентов промпарка. Примечательно, что им удалось найти общий язык, который, ко всеобщему удивлению, оказался татарским, судя по видео, опубликованному руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой в канале мессенджера MAX.

После осмотра промпарка Раис Татарстана обсудил с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым вопросы дальнейшего сотрудничества между регионами, а также развитие промышленного парка.

В Навои Раис РТ посетил индустриальный парк на территории одноименной с городом специальной экономической зоны Фото: rais.tatarstan.ru

«Дорогих гостей не просто угощают праздничной кашей, а просят ее замесить»

Далее был визит в Навои, где Раис РТ посетил индустриальный парк на территории одноименной с городом специальной экономической зоны. На площадке Минниханов осмотрел предприятие OOO «Арнест Юнигрупп Навои», запуск которого состоялся накануне в режиме видеосвязи с участием вице-премьеров России и Узбекистана.

Здесь Минниханов ознакомился с производственными площадками и пообщался с работниками завода. Отметим, что компания по производству бытовой химии и косметики реализовала свой проект при поддержке Татарстана. Планируется, что здесь ежегодно будут выпускать до 85 млн единиц продукции. На сегодняшний день коллектив предприятия насчитывает 115 человек.

Раис Татарстана принял участие в замешивании праздничной каши сумаляк, которой принято угощать гостей в Узбекистане Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, Раис Татарстана принял участие в замешивании праздничной каши сумаляк, которой принято угощать гостей в Узбекистане. «По традиции самых дорогих гостей не просто угощают праздничной кашей сумаляк, а просят принять участие в ее замешивании», – говорится в подписи под видео в MAX-канале Галимовой.