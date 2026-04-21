Минниханов в Узбекистане: встреча с Мирзиёевым, каша сумаляк и проекты в Бухаре и Навои
Минниханов посетил Навоийскую и Бухарскую области Узбекистана
У Раиса Татарстана продолжается рабочая поездка в Узбекистан. Вчера у него прошла встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, а сегодня он посетил ряд крупных промышленных площадок в Бухаре и Навои. Чем интересна Татарстану страна в Центральной Азии – в материале «Татар-информа».
Встреча с президентом Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня второй день работал в Узбекистане, куда он прибыл для участия в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия».
После программы на выставке Минниханов накануне встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Тепло приветствуя главу страны, Раис РТ поблагодарил его за всегда личное внимание к развитию сотрудничества с республикой. Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество Татарстана и Узбекистана поступательно развивается. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 13,5% и превысил $427 млн.
Причиной такого роста он выделил налаженное сотрудничество между предприятиями обеих республик, ряд которых участвуют в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».
«Рассматриваем эту выставку как важную площадку для укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии, прежде всего с близким нам Узбекистаном», – заверил Рустам Минниханов.
Мирзиёев, в свою очередь, дал высокую оценку реализации современных проектов, в частности промышленным площадкам в Чирчике, Джизаке, Навои и Бухаре. И отметил личный вклад Рустама Минниханова в успех этих проектов.
В завершение встречи Минниханов пригласил делегацию Узбекистана по традиции принять участие в предстоящем Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».
Поездка в «Бухарский комплекс развития промышленности»
В Узбекистане реализуется множество проектов как с прямым участием бизнеса Татарстана, так и опираясь на опыт республики в создании промышленных площадок. К таким примерам можно отнести технопарки «Чирчик» и «Джизак», созданные в 2022 и 2023 годах соответственно при участии Татарстана. В конце прошлого года Академии наук Татарстана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.
К слову, сегодня Минниханов, как и в прошлые визиты, посетил специальный промышленный парк «Бухарский комплекс развития промышленности», в создании которого узбекские специалисты тоже опираются на опыт Татарстана в строительстве промпарков.
На сегодня все корпуса в промпарке уже построены и введены в эксплуатацию. Сейчас на площадке действует предприятие по производству гидроизоляционного полотна, которое используется в сельском хозяйстве, в водном хозяйстве, в экологических проектах. Кроме того, Раису Татарстана презентовали компании, которые только планируют разместиться на территории парка.
В том числе планируется разместить:
- производство жидких химических добавок для бетона;
- логистический центр;
- производство электрических жгутов;
- выпуск полиэтиленовых пленок;
- создание мостовых кранов.
Во время презентаций проектов Минниханов пообщался с одним из китайских резидентов промпарка. Примечательно, что им удалось найти общий язык, который, ко всеобщему удивлению, оказался татарским, судя по видео, опубликованному руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой в канале мессенджера MAX.
После осмотра промпарка Раис Татарстана обсудил с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым вопросы дальнейшего сотрудничества между регионами, а также развитие промышленного парка.
«Дорогих гостей не просто угощают праздничной кашей, а просят ее замесить»
Далее был визит в Навои, где Раис РТ посетил индустриальный парк на территории одноименной с городом специальной экономической зоны. На площадке Минниханов осмотрел предприятие OOO «Арнест Юнигрупп Навои», запуск которого состоялся накануне в режиме видеосвязи с участием вице-премьеров России и Узбекистана.
Здесь Минниханов ознакомился с производственными площадками и пообщался с работниками завода. Отметим, что компания по производству бытовой химии и косметики реализовала свой проект при поддержке Татарстана. Планируется, что здесь ежегодно будут выпускать до 85 млн единиц продукции. На сегодняшний день коллектив предприятия насчитывает 115 человек.
Кроме того, Раис Татарстана принял участие в замешивании праздничной каши сумаляк, которой принято угощать гостей в Узбекистане. «По традиции самых дорогих гостей не просто угощают праздничной кашей сумаляк, а просят принять участие в ее замешивании», – говорится в подписи под видео в MAX-канале Галимовой.