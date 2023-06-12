Минниханов: В сегодняшних условиях День России приобретает особое значение

В казанском парке «Черное озеро» прошло празднование Дня России, к которому присоединились военнослужащие из Татарстана – участники специальной военной операции. Собравшихся поздравил Раис республики Рустам Минниханов, подчеркнув, что в современных условиях этот праздник стал особенно важным для всех жителей страны.

«Мы гордимся нашей страной, ее многовековой историей, героическим прошлым и многообразием культур и традиций. Сейчас, в условиях беспрецедентного давления на нашу Родину, этот праздник приобретает еще большее значение, – сказал Минниханов. – Сегодня с нами на одной сцене стоят герои, наши земляки, защитники России».

Несмотря на внешние вызовы и угрозы, благодаря курсу развития Президента России Владимира Путина с каждым днем укрепляется военно-оборонный потенциал страны, сохраняется устойчивость экономики и растет консолидация общества, добавил Раис РТ.

«Татарстан – один из опорных субъектов России, передовой и экономически успешный, – добавил он. – В основе наших достижений лежит созидательный труд татарстанцев. Мы признательны представителям всех поколений за вклад в развитие сильной России, укрепление стабильности, межнационального и межконфессионального мира и согласия».

Одновременно с Днем России в парке «Черное озеро» отмечали столетие физкультурно-спортивного общества «Динамо». Так, этому событию посвятили выставку, на которой горожанам представили стенды, главные кубки, выигранные татарстанскими командами. Также здесь провели мастер-классы и автограф-сессии с олимпийскими чемпионами.

«История страны – история "Динамо", точнее и не скажешь. Отделить их невозможно. Благодаря тому, что мы отмечаем наш праздник вместе с Днем России, получается еще больший масштаб. Многие могут узнать о нашем обществе, возможно, записать туда детей или самим начать заниматься спортом», – заявил заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» в РТ Салават Гайсин.

Кроме «динамовских» стендов организаторы также оформили фотовыставку, оборудовали трогательный зоопарк с кроликом и белыми крысами и организовали различные активности для детей.

Отдельное внимание на празднике уделили молодежной тематике – «Движению первых» и студенческим отрядам.

«Здесь студотряды показывают, что они работают не только на студенческих объектах строительной отрасли, но и участвуют в проектной деятельности, в частности, больших программах парков и скверов, а также дворов», – пояснил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Напомним, что также сегодня в Казани провели церемонию открытия нового семестра студенческих студотрядов, на которой более тысячи студентов Татарстана получили трудовые путевки.