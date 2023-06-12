Более тысячи студентов Татарстана получили летние трудовые путевки

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня стартовал третий трудовой семестр студенческих отрядов Татарстана. В честь этого события на площадке около стелы «Казань — город трудовой доблести» провели церемонию, на которой более тысячи представителей студотрядов республики получили летние трудовые путевки.

Участие в празднике, приуроченном ко Дню России, приняли вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков, а также ветераны движения и руководители образовательных организаций.

Руководители штабов сдали почетным гостям рапорт о готовности к летнему сезону и получили долгожданные путевки для работы на трудовых объектах. Особо отличившимся участникам студотрядов вручили памятные подарки.

«12 июня, в День России, мы традиционно провожаем студенческие отряды на объекты России и Татарстана, – сказал Садыков. – Более тысячи бойцов студотрядов получили долгожданные путевки на различные предприятия, организации, где они будут работать в течение летнего трудового семестра».

Представители движения трудятся в сфере строительства, воспитания подрастающего поколения, транспортного, сельского и лесного хозяйств и в других сегментах экономики. Всего трудовой опыт в этом году смогут получить более 7 тыс. студентов.

Глава ведомства отметил, что в этом году также планируется более 10 тыс. молодежи

привлечь в студенческое движение. «Сегодня созданы отличные возможности для студентов. Они смогут во время летних каникул зарабатывать, трудясь по специальности», — подчеркнул он.

Студотряды вносят большой вклад в решение общенациональных задач, отметила Лейла Фазлеева. По ее мнению, благодаря движению ребята реализовывают свои таланты и вносят вклад в будущее страны.

«Флаги студенческих отрядов символизируют гордость и честь республики. Но все это было бы невозможно без ветеранов студенческих трудовых отрядов. Вы продолжение их деятельности. Благодарим вас за постижение профессии и бережное отношение к труду», — отметила она.