Минниханов: В Ульяновской области созданы все условия для развития татарской культуры

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Сабантуй в Исламском культурно-просветительском центре «Дом единства народов» в Ульяновске. Приветствуя гостей, он поблагодарил руководство и жителей региона за поддержку татарской общины, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«В Ульяновской области созданы все условия, чтобы представители различных народов могли сохранять свою религию, язык, обычаи и культуру. Мы видим насколько руководство области по-доброму относится и поддерживает вас. Хочу пожелать процветания этому краю», – сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В центре есть своя мечеть, работают волонтерские организации, детский образовательный центр, а также национальный дом-музей под открытым небом «Единство народов».

Раис РТ осмотрел татарское подворье и ознакомился с деятельностью татарской национально-культурной автономии региона.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Губернатор области Алексей Русских отметил, что в регионе проживают представители более 100 народов. «Хочу сказать, что татары, а их у нас порядка 150 тыс. человек, – одна из основных национальностей в области. Я к вам отношусь с большим уважением, стараюсь посещать праздники и всячески вас поддерживать», – отметил он.

После этого Минниханов и Русских посетили речной порт Ульяновска, куда из Казани сегодня прибыл первый «Метеор-2020» с туристами из Татарстана, дав старт речным пассажирским перевозкам между Казанью и Ульяновском.