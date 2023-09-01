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Минниханов: В Татарстане установлен рекорд по посещению мероприятий в День республики
30 августа, в День республики, торжества прошли во всех районах и городах Татарстана. Суммарно их посетили более полумиллиона человек — абсолютный рекорд за все время, отметил на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Такое массовое участие у нас впервые, — сказал он. — Только в Казани более 330 тыс. — это огромное количество».
По его словам, такой вовлеченности татарстанцев удалось достичь благодаря интересным мероприятиям и их большому количеству.
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