Минниханов: В Татарстане установлен рекорд по посещению мероприятий в День республики

30 августа, в День республики, торжества прошли во всех районах и городах Татарстана. Суммарно их посетили более полумиллиона человек — абсолютный рекорд за все время, отметил на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Такое массовое участие у нас впервые, — сказал он. — Только в Казани более 330 тыс. — это огромное количество».

По его словам, такой вовлеченности татарстанцев удалось достичь благодаря интересным мероприятиям и их большому количеству.