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Культура 1 сентября 2023 20:41

Минниханов: В Татарстане установлен рекорд по посещению мероприятий в День республики

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30 августа, в День республики, торжества прошли во всех районах и городах Татарстана. Суммарно их посетили более полумиллиона человек — абсолютный рекорд за все время, отметил на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Такое массовое участие у нас впервые, — сказал он. — Только в Казани более 330 тыс. — это огромное количество».

По его словам, такой вовлеченности татарстанцев удалось достичь благодаря интересным мероприятиям и их большому количеству.

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#день республики #Рустам Минниханов
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