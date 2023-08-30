День республики в Казани завершился масштабным концертом у Чаши и музыкальным салютом

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Масштабным концертом завершился в Казани двойной праздник — День республики и День города. Десятки тысяч людей собрались у Центра семьи «Казан», чтобы отпраздновать это событие.

Украшением вечерней программы стали выступления от лучших коллективов республики, заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Ришата Тухватуллина и народной артистки РТ Гузель Уразовой. Звезды татарской эстрады порадовали гостей своими лучшими танцевальными хитами и лирическими композициями.

С каждым часом площадь у Чаши все больше заполнялась. На территории, помимо праздничного концерта, работали зоны с различными активностями и фуд-корты.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

К гостям праздника со сцены обратился начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. Он поздравил их с днём рождения республики и пожелал насладиться вечером. «Получите от этого концерта настоящее праздничное настроение. Вы увидите здесь своих любимых исполнителей», — сказал он.

Для гостей праздника выступили артисты Nabi, Гульназ Гафурова, Амир Ахмадишин и Анастасия Макарова. Публику «разогревали» песнями и танцами, артисты призывали каждого поздравить друг друга с праздником.

Для болельщиков и любителей хоккея на событие приехала команда ХК «Ак Барс» вместе с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Они представили публике новый состав — нападающего Дмитрия Яшкина, Дамира Жафярова и Евгения Свечникова. После презентации хоккеисты вместе с татарстанцами спели песню «Мин яратам сине, Татарстан».

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Хедлайнером праздничного вечера стала российская поп-исполнительница Клава Кока, которая исполнила популярные песни «Покинула чат», «Пьяную домой» и «Пятница». Зрители тепло встретили певицу, которая напоследок засняла публику на свой телефон для памяти. «С днём рождения Казань!» — поздравила гостья.

После громких аплодисментов на сцену вышел еще один популярный певц – Jony. «Я ценю каждого, кто приехал ради меня и поддерживает мое творчество. Я приехал подарить свою музыку и подарить частичку своей души Татарстану», — сказал артист перед исполнением песен «Комета» и «Ты беспощадна».

В завершение праздничного дня небо над акваторией Казанки озарил красочный музыкальный салют. Грандиозный фейерверк длился около пяти минут.