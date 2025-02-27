Минниханов: В Татарстане создана мощная инфраструктура для автокомпонентной индустрии

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане продолжают активно развивать автомобильную промышленность, которая составляет около 10% от всего промышленного производства республики. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании Координационного совета по промышленности, посвященном вопросам развития производства автомобильных компонентов.

Он напомнил, что в прошлом году республика отметила 55 лет со дня начала строительства КАМАЗа, а в следующем году планируется отметить 50 лет со дня выпуска первого камазовского грузовика. «Мы признательны Президенту страны за решение о праздновании этого юбилея», – подчеркнул Минниханов.

Он также отметил, что вокруг КАМАЗа сформировано современное производство автокомпонентов, включая крупные предприятия, такие как шинный завод в Нижнекамске и завод по производству колесных дисков в Заинском районе.

«Для дальнейшего развития автокомпонентной индустрии в Татарстане создана мощная инфраструктура промышленных парков», – рассказал Минниханов.

По его словам, Камский индустриальный парк «Мастер», расположенный на базе КАМАЗа, сегодня занимает более 1,5 млн кв. метров, в нем работают 280 резидентов с выручкой в 202 млрд рублей. В Татарстане также активно развиваются проекты в технопарке «Химград» и ОЭЗ «Алабуга», включая такие компании, как «Джошкуноз Алабуга» и Елабужский аккумуляторный завод.

«Сегодня в Татарстане работают 360 производителей автокомпонентов, которые производят практически весь спектр комплектующих для автопроизводства, что обеспечивает высокий уровень локализации», – добавил Минниханов.

Он также отметил, что крупнейшие нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия республики поставляют сырье для этих производителей.

Кроме того, в Татарстане созданы три крупных автомобилестроительных предприятия. Это, в частности, «Соллерс», который выпускает легкие коммерческие грузовики и дизельные двигатели, и завод Aurus в Елабуге. Компания «РариТЭК» успешно производит газомоторные автобусы марки Lotos.

«Используя базу автокомпонентов, в Татарстане также развиваются предприятия, выпускающие спец- и сельхозтехнику», – уточнил Минниханов, сославшись на успешную деятельность таких компаний, как «МТЗ-Татарстан» и «Казаньсельмаш», которые активно работают над импортозамещением.