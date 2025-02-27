Алиханов: Создание отечественных компонентов – главное в развитии российского автопрома

Антон Алиханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Создание полноценной отечественной компонентной базы является основным и обязательным условием для дальнейшего развития российского автопрома. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на координационном совете, посвященному развитию производства автокомпонентов.

Он отметил, что в 2024 году российские автопроизводители выпустили почти 970 тыс. машин – на треть больше по сравнению с 2023 годом. В то же время, по его словам, проблемы, возникшие в 2022 году, во многом удалось преодолеть: было запущено большинство производственных мощностей, оставленных зарубежными компаниями, и на них выпущено около 14% от общего объема производства.

Алиханов напомнил, что Минпромторг России реализует комплекс мер поддержки, направленных на развитие и увеличение объемов производства отечественных комплектующих.

«Из 740 позиций критической номенклатуры, сформированных в 2022 году, около 330 уже обеспечены российскими поставщиками. Работа по остальным компонентам продолжается, и мы обязаны завершить ее», – добавил министр.

Руководитель профильного федерального ведомства также отметил, что активно перезапускаются площадки для производства автокомпонентов, оставленные зарубежными партнерами. Уже передано 22 компании, и среди них нет тех, которые на данный момент простаивают.

Глава Минпромторга России также обратил внимание на конкурентность рынка автокомпонентов и подчеркнул, что необходимо создать сбалансированные условия для импортеров и отечественных производителей. В связи с этим рассматривается возможность усиления тарифной защиты – с учетом того, что в разработку отечественных аналогов были вложены как бюджетные средства, так и собственные инвестиции российских компаний.

«Не менее важным является содействие участию отечественных предприятий в специализированных выставках, включая участие в региональных стендах. Также необходимо усилить межрегиональную кооперацию производителей компонентов и вовлекать компании из новых регионов. Пример успешной работы показывает Кластер автомобильной промышленности», – заключил Антон Алиханов.