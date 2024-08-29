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Минниханов: В Татарстане сегодня созданы все условия для самореализации
День Республики Татарстан – один из самых дорогих сердцу жителей республики праздников, который объединяет народы РТ. Об этом заявил сегодня Раис республики Рустам Минниханов на торжественном приеме по случаю праздника. В мероприятии принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
В Татарстане сегодня созданы все условия для самореализации, отметил Минниханов. Несмотря на все трудности, республика удерживает лидерские позиции и является субъектом с опережающими темпами развития, по-настоящему опорным регионом страны.
«Залогом наших достижений стали поддержка нашего национального лидера Владимира Путина, федерального Правительства и, самое главное, усердная работа и созидательный труд всех татарстанцев», – подчеркнул Раис РТ.
В День республики татарстанцы с теплотой и благодарностью вспоминают своих предков, которые пронеся через века передали потомкам любовь к родному краю, сохранили культурные и духовно-нравственные традиции, подарили свободу и мир, разгромив фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
«Сегодня татарстанцы традиционно показывают свою сплоченность и единство как на фронте, так и в тылу, приближая нас к новой Победе. В этом зале присутствуют участники специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас и в вашем лице всех татарстанцев, вставших на защиту Родины», – цитирует Раиса РТ его пресс-служба.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в преддверии Дня Татарстана, который отмечается 30 августа, Минниханов вручил госнаграды России и республики.
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