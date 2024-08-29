Минниханов вручил госнаграды России и Татарстана в преддверии Дня Республики

Государственные награды России и Татарстана вручил сегодня жителям республики Раис РТ Рустам Минниханов. Он поздравил участников церемонии с наступающим Днем Республики и поблагодарил их за созидательный труд.

«Татарстан — опорный регион страны, где успешно реализуются проекты, программы, направленные на повышение качества жизни граждан, выполняются все социальные обязательства, [проводятся] крупномасштабные мероприятия мирового уровня. Добиться высоких результатов нам помогает полная поддержка лично Президента страны Владимира Путина и федерального Правительства», — подчеркнул Минниханов.

Он также отметил, что все награжденные своим самоотверженным трудом вносят важный вклад в процветание нашей республики и страны.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Сегодня с нами в этом зале участники специальной военной операции, которые выбрали служение Родине, отстаивают на поле боя ее суверенитет, с честью выполняя свой воинский долг, проявляя мужество и героизм. Все мы в неоплатном долгу перед вами, ребята. Рискуя собственной жизнью, вы защищаете отчизну и мирное будущее наших граждан», — обратился Раис Татарстана к военным.

Рустам Минниханов поблагодарил трудовые коллективы предприятий и организаций республики, деятелей науки, культурной сферы, работников транспорта, сельского хозяйства, нефтехимического комплекса за плодотворную совместную работу. Всего награды получили 53 человека и один трудовой коллектив.

Среди награжденных в том числе гендиректор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер, заведующий кафедрой вокального искусства Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Зиля Сунгатуллина — им вручили ордена «Дуслык». Заместителю главного врача Госпиталя для ветеранов войн Казани Кадрие Шакуровой вручили медаль Луки Крымского, а директору «Татаркино» Миляуше Айтугановой — медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Благодарность Президента РФ объявили коллективу Казанского государственного энергетического университета. Награду получил лично ректор учебного заведения Эдвард Абдуллазянов.