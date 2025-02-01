Минниханов: В Сталинградской битве участвовали сотни тысяч уроженцев ТАССР

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании напомнил о сотнях тысяч уроженцев Татарской АССР, принимавших участие в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Завтра, 2 февраля, будет праздноваться очередной день воинской славы России – советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска», – заметил Раис РТ.

«В битве участвовали сотни тысяч уроженцев республики, сотни тысяч. В том числе вторая стрелковая дивизия, которая была сформирована в Татарстане», – добавил он.

«Двадцать две тысячи наших земляков там пало. Все это надо помнить!» – подчеркнул в связи с этим Рустам Минниханов.

Кроме того, Раис РТ вспомнил о состоявшемся накануне вручении ветеранам Великой Отечественной войны медалей «80 лет Победы». Было упомянуто, что один из награжденных попросил у оркестра исполнить танго (музыканты ответили, что готовы исполнить вальс).

«Такие у нас ветераны – пример для подражания! Но и мы должны оказать внимание <...>. Очень торжественно, очень душевно было организовано», – отметил Рустам Минниханов. По его словам, самому старшему ветерану в республике 101 год.

Раис Татарстана также обратил внимание участников совещания на то, что 7 февраля будет отмечаться День государственного герба РТ.

«<...> российские символы и наши символы, Татарстана, всегда должны присутствовать, и мы должны об этом говорить и гордиться. Поэтому все зависит от нас!» – констатировал Рустам Минниханов.