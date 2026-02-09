news_header_top
Политика 9 февраля 2026 13:44

Минниханов в Саудовской Аравии показал, что значит татарское слово «алга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Саудовскую Аравию объяснил коллегам, что значит татарское слово «алга» («вперед»). Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Это Рустам Минниханов показывает коллегам из Саудовской Аравии, что такое „Алга“!» – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ обсудил вопросы сотрудничества с принцем Наифом ас-Саудом – председателем совета директоров и стратегическим партнером ряда компаний.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

