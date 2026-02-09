Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с принцем Наифом ас-Саудом

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Саудовскую Аравию обсудил вопросы сотрудничества с принцем Наифом ас-Саудом – председателем совета директоров и стратегическим партнером ряда компаний (Durah Al-Fodah General Contracting Company, AlMunifat International Distinguished Oil and Gas Company и других). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов подчеркнул важность для Татарстана сотрудничества с Саудовской Аравией в рамках российско-саудовских отношений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Саудовская Аравия – важный партнер Российской Федерации на международной арене. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Руководители наших стран проводят регулярные встречи и телефонные разговоры. У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях», – заявил Раис РТ.

При этом, по словам Минниханова, в Татарстане активно изучают опыт королевства в рамках стратегии «Видение 2030», особенно в части развития зеленой экономики и цифровизации.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В последние годы товарооборот Татарстана и Саудовской Аравии стабильно растет, но пока остается довольно скромным. По итогам девяти месяцев 2025 года он составил 72 млн долларов. У нас есть все возможности для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», – выразил уверенность Раис РТ.

Рустам Минниханов также кратко остановился на отраслях, которые были бы интересны для расширения сотрудничества, упомянув в том числе автомобилестроение.