Минниханов в Сабинском районе осмотрел новые биологические очистные сооружения

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой в Сабинском районе. В числе прочего, он осмотрел новые биологические очистные сооружения (БОС), предназначенные для очистки бытовых сточных вод с территории пгт Богатые Сабы, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сопровождали Минниханова глава района Раис Минниханов и вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

На новых очистных в качестве резервной утилизации приняты существующие иловые площадки. Это две территории размером 45×10 м. Все технологические процессы на объекте автоматизированы, предусмотрен ручной и автоматический режим управления сооружениями. Производительность новых очистных – тысяча кубометров в сутки.

Также Раис РТ в ходе визита в район осмотрел новое здание общежития Сабинского аграрного колледжа, в котором сегодня обучаются 293 человека. Рассчитано общежитие на 173 места. Напомним, Минниханов высоко оценил новые условия, созданные для проживания учащихся.

Важной точкой рабочей поездки Раиса РТ стал завод по производству оцинкованных изделий в индустриальном парка «Саба». На предприятии проводят антикоррозийную защиту металлических конструкций методом горячего цинкования. Благодаря этому повышается прочность изделий, увеличивается срок их службы. Минниханов ознакомился с технологическим циклом горячего цинкования и планами дальнейшего развития производства предприятия.

Всего в индустриальном парке на сегодня работают 16 резидентов, которые создали 250 рабочих мест. Объем частных инвестиций составил почти 2 млрд рублей.

Кроме того, руководитель республики осмотрел новый Центр правовой помощи, построенный в этом году. На его базе представители ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ» будут оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь, а также помогать участникам спецоперации и членам их семей.