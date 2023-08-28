Минниханов рассказал о своем визите в новое общежитие аграрного колледжа в Богатых Сабах

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил новое общежитие аграрного колледжа в Богатых Сабах. В своем телеграм-канале он показал фотографии, сделанные во время визита, а также рассказал о своем впечатлении о новом здании.

«Для ребят созданы хорошие условия для проживания. Там же организованы краткосрочные программы, готовят специалистов для сельского хозяйства! Студентлар өчен яхшы шартлар тудырылган!», – написал руководитель республики.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане могут реализовать большой проект ремонта общежитий кампусов средних специальных учебных заведений.