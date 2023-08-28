news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 28 августа 2023 12:04

Минниханов рассказал о своем визите в новое общежитие аграрного колледжа в Богатых Сабах

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил новое общежитие аграрного колледжа в Богатых Сабах. В своем телеграм-канале он показал фотографии, сделанные во время визита, а также рассказал о своем впечатлении о новом здании.

«Для ребят созданы хорошие условия для проживания. Там же организованы краткосрочные программы, готовят специалистов для сельского хозяйства! Студентлар өчен яхшы шартлар тудырылган!», – написал руководитель республики.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане могут реализовать большой проект ремонта общежитий кампусов средних специальных учебных заведений.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное