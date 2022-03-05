Минниханов: В РТ заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями

Антироссийские санкции не обходят стороной и татарстанские предприятия, но благодаря прочной базе, заложенной в РТ в последние годы, республика справится со всеми потрясениями. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Правительство страны заявило о подготовке решений по смягчению последствий санкций и уже представило некоторые из них, — подчеркнул Минниханов. — Это мораторий на проверки МСП, дополнительное выделение денег на сохранение программы льготного кредитования, запуск новых этапов амнистии капитала, выделение средств для аграриев, продление сроков уплаты налогов, пакет мер по поддержке компаний, которые работают в ИТ-отрасли».

Руководитель отметил, что на федеральном уровне работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, которую возглавляет Премьер Михаил Мишустин.

В Татарстане также был сформирован оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Сейчас главное — сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача — спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости», — цитирует Рустам Минниханова его пресс-служба.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.