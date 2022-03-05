news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
5 марта 2022  11:18

Минниханов: В РТ заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями

news_top_970_100

Антироссийские санкции не обходят стороной и татарстанские предприятия, но благодаря прочной базе, заложенной в РТ в последние годы, республика справится со всеми потрясениями. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Правительство страны заявило о подготовке решений по смягчению последствий санкций и уже представило некоторые из них, — подчеркнул Минниханов. — Это мораторий на проверки МСП, дополнительное выделение денег на сохранение программы льготного кредитования, запуск новых этапов амнистии капитала, выделение средств для аграриев, продление сроков уплаты налогов, пакет мер по поддержке компаний, которые работают в ИТ-отрасли». 

Руководитель отметил, что на федеральном уровне работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, которую возглавляет Премьер Михаил Мишустин.

В Татарстане также был сформирован оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. 

«Сейчас главное — сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача — спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости», — цитирует Рустам Минниханова его пресс-служба.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

#Рустам Минниханов #антироссийские санкции
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное