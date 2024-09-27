Минниханов: В районах нужно активнее создавать велодорожки и спортплощадки

К 2030 году в Татарстане необходимо достичь показатель в 75% граждан, систематически занимающихся спортом, сейчас показатель на уровне 63%. Одним из путей достижения цели стали дополнительные велодорожки и площадки для уличных видов спорта. Об этом в своем обращении Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«В целях повышения качества жизни населения мы создаем условия, чтобы каждый житель республики мог в шаговой доступности заниматься спортом, быть физически крепким и здоровым. Татарстан – один из лидеров по обеспеченности спортивными объектами в стране. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в республике на сегодняшний день превышает 63%. В районах нужно активнее создавать новые формы спортивных сооружений, такие как велодорожки и площадки для уличных видов спорта», - заявил Минниханов.

Среди высших достижений в спорте Раис Татарстана отметил успехи волейбольных «Динамо - Ак Барс» и «Зенита - Казань», «Динамо - Ак Барс» по хоккею на траве, ватерпольного «Синтеза», баскетбольного УНИКСа, регбийной «Стрелы», а также достижения спортсменов из республики на прошедших играх стран БРИКС.