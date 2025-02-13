Зяббаров назвал районы-лидеры Татарстана по сельскому хозяйству

Марат Зяббаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров назвал лидеров и аутсайдеров среди районов республики по сельскому хозяйству за 2024 год. Об этом он рассказал на заседании коллегии ведомства в «Казань Экспо».

«Составляя сельхозрейтинг, министерство хотело не только показать, кто и как работает, но и какие резервы и потенциал имеют территории», – заявил министр.

Он уточнил, что рейтинг районов республики по сельскому хозяйству сформирован по пяти основным показателям. Учитывались результаты по животноводству, растениеводству и экономике (денежная выручка на 1 га пашни, среднемесячная зарплата, валовая продукция).

Так, лидерами рейтинга стали Кукморский, Тукаевский, Атнинский, Балтасинский и Мамадышский районы. В конце списка находятся Сармановский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Агрызский и Бавлинский районы.

«При этом отстающие могут найти сотни причин, но лучше каждодневно заниматься реальным делом. Некоторые районы уже ряд лет не могут подняться даже на одну позицию в рейтинге. Середняки также могли бы перед собой ставить цели быть выше», – подчеркнул Зяббаров.