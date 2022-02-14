Минниханов в Нижнекамске посетил новый филиал Многофункционального центра

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Президент Татарстана Рустам Минниханов стал одним из первых посетителей нового филиала МФЦ «Мои документы» в Нижнекамском муниципальном районе, где находится сегодня в рабочей поездке, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов посетил его до начала заседания Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского Совета «Об итогах социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района в 2021 году и задачах на 2022 год» в сопровождении главы Нижнекамского муниципального района Роберта Муллина и других официальных лиц.

Как рассказали о работе МФЦ и о сервисе предоставления услуг Президенту РТ директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова и глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, в день этот филиал, по предварительным расчетам, сможет обслуживать порядка 200 человек.

В помещении для удобства посетителей предусмотрены зал ожидания, стойка консультанта, 1 терминал электронной очереди, 1 терминал «Электронный Татарстан» (инфомат), для наличной и безналичной оплаты 11 банковских pos-терминалов в окнах приема, 2 гостевых компьютера с доступом на федеральный и региональный порталы услуг, фотокабинет для фотографирования на водительское удостоверение (по приему по услуге ГИБДД) и паспорта, а также детский уголок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новый офис МФЦ открыли на территории нового торгового центра «Рамус молл».