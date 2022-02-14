В нижнекамском «Рамус молле» откроется новый офис МФЦ

С 14 февраля в Нижнекамске начнет работу новый многофункциональный центр предоставления услуг — «МФЦ-молл», который расположен на пятом этаже крупнейшего торгового центре «Рамус молл». Новый офис станет третьим по счету в городе.

В МФЦ оборудованы 11 окон приема-выдачи документов, зоны информирования и ожидания. Заявители в ежедневном режиме смогут получать более 260 видов государственных и муниципальных услуг.

По единому установленному стандарту работы, в офис МФЦ «Мои документы» можно подать заявления и запросы для оформления необходимых документов и справок, получить готовые документы, оплатить госпошлину или плату, а также самостоятельно воспользоваться электронными услугами на гостевых компьютерах и другими сервисами.

МФЦ рассчитан на прием 200 человек в день. Консультирование заявителей будут проводить профессиональные и доброжелательные специалисты.