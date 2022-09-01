Минниханов в Нижнекамске осмотрел открывшиеся в конце августа «Термы»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил открывшийся в конце августа центр здоровья и отдыха «Термы» в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района.

Ижевские инвесторы вложили в проект почти 800 млн рублей. Еженедельно комплекс могут посещать более 1,5 тыс. человек. В его состав входят пять открытых бассейнов с температурой воды +36 градусов, термальный бассейн с фонтаном, гидромассажем и рекой, а также детский бассейн. Также нижнекамцы могут посещать купель под открытым небом с температурой воды до 15 градусов, надувной аквапарк под открытым небом, 14 видов саун и бань.

Напомним, официальное открытие комплекса состоялось 27 августа.