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Минниханов в Нижнекамске осмотрел гимназию после капремонта и вручил ранцы
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Нижнекамск, где побывал в гимназии № 2 им. Баки Урманче, в которой прошел капремонт. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В учреждении обновили фасад, кровлю, заменили двери и окна, инженерные сети, сантехнику, завезли новую мебель, открыли бассейн. Внутреннюю отделку выполнили в татарском национальном колорите.
Рустам Минниханов осмотрел обновленные помещения, посетил учебные классы, столовую и спортзал, в актовом зале гостю рассказали о работе, проводимой в Нижнекамске по повышению качества изучения родных языков и подготовке соответствующих педагогических кадров.
Также Раис Татарстана принял участие в акции «Помоги собраться в школу» — он вручил 30 первоклассникам школьные портфели.
«До начала нового учебного года остались считанные дни. В Татарстане за парты сядут более 53 тыс. первоклашек. Сегодня мы посетили вашу прекрасную гимназию, которая известна во всей республике. После капитального ремонта здесь созданы все условия для комфортной учебы», — положительно оценил проведенную работу Рустам Минниханов.
После он осмотрел благоустроенный бульвар им. Баки Урманче, расположенный рядом с гимназией. После ремонта здесь уложили тротуарную плитку, установили скамейки, освещение, велопарковки и стенды с работами известного татарского живописца.
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