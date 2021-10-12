Минниханов в Кумертау принял участие в заседании совета директоров «Вертолетов России»

Фото: tatarstan.ru

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в башкирском Кумертау посетил производящее вертолеты Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) и принял участие в заседании совета директоров холдинга «Вертолеты России», которое прошло на этом заводе.

Фото: © tatarstan.ru

Как отмечает пресс-служба Президента РТ, Рустам Минниханов побывал на авиационном предприятии вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым, индустриальным директором авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолием Сердюковым и генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским.

Фото: © tatarstan.ru

Перед началом заседания гости посетили цеха предприятия и ознакомились с образцами авиационной техники. В 2021 году здесь планируют произвести семь новых вертолетов и переоборудовать еще 15 по заказам различных ведомств.

Фото: © tatarstan.ru

Одним из наиболее перспективных проектов КумАПП считается модернизация многоцелевого вертолета Ка-32. Эти машины используют различные службы и организации России, Южной Кореи, Турции и Китая, а также государств Европы. Обновленная модель ранее была представлена на площадке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Фото: © tatarstan.ru

Модернизированный Ка-32А11М получил «стеклянную кабину» с системой бортового радиоэлектронного оборудования. Более мощные двигатели позволили улучшить летные характеристики воздушного судна для работы в жарких и горных регионах. Грузоподъемность увеличилась примерно на 1600 килограммов. Использованные технические решения значительно облегчают работу экипажа с дополнительным оборудованием, которое можно установить на вертолёте.

Фото: © tatarstan.ru

При этом управляющий директор кумертауского предприятия Николай Фролов рассказал, что коллектив проводит большую работу по диверсификации. В частности, здесь создают производство технической резины для широкого круга потребителей.

Фото: © tatarstan.ru

Затем участники заседания совета директоров холдинга «Вертолеты России» рассмотрели способы повышения эффективности работы входящих в него предприятий. В том числе речь шла о расширении модельного ряда авиационной техники, модернизации материальной базы и получения заказов на продукцию на российском и международном рынках.

Фото: © tatarstan.ru

Ранее Рустам Минниханов и Радий Хабиров обсудили дальнейшую интеграцию промышленных предприятий Татарстана и Башкортостана, о чем сообщало ИА «Татар-информ».