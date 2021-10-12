Минниханов и Хабиров обсудили дальнейшую интеграцию промпредприятий двух республик

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Радий Хабиров обсудили дальнейшее развитие и интеграцию промпредприятий двух республик.

«Предлагаю в этой связи рассмотреть возможность принять бизнес-миссию Республики Башкортостан в Татарстане. Мы бы собрали наших руководителей предприятий ... и вместе с руководителями предприятий Татарстана „сверили часы“», — сказал Хабиров.

Он отметил, что предприятия двух республик готовы взаимодействовать и уже этим занимаются, однако при подключении руководства регионов процесс пойдет еще более эффективно.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов выразил готовность принять бизнес-миссию из Башкортостана, кроме того, татарстанская делегация может в дальнейшем совершить ответный визит.

«Мы готовы в любое время принять бизнес-миссию из Башкортостана. Я сам приму участие в мероприятиях», — сказал Президент РТ.

Он поблагодарил руководство РБ за радушный прием и отметил, что башкортостанские предприятия развиваются очень серьезно.

«Сегодня у меня была возможность принять участие в заседании Совета директоров АВ „Вертолеты России“. Мне было интересно посмотреть предприятия, особенно производственно-учебный центр, — сказал Минниханов. — То, что вы здесь реализовали — это мировой уровень. Очень достойно организовано».

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Говоря о посещении АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», Минниханов отметил, что оно было в нелегком положении, но сейчас есть программа развития и заказы, приняты организационные решения. Также Президент Татарстана высоко оценил ряд увиденных в Башкортостане смелых транспортных решений.