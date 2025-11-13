Минниханов в Китае осмотрел пассажирский беспилотник вертикального взлета

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Китай осмотрел двухместный электрический беспилотник EH-216S вертикального взлета. Руководитель республики рассказал об этом на своих страницах в социальных сетях.

«Эта модель полностью сертифицирована, уже совершено свыше 60 000 безопасных полетов!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере MAX, добавив на татарском, что летальный аппарат может двигаться со скоростью 130 км/ч в течение 50 минут.

«Әлегә аның бәясе кыйбатлы машиналарга тиң. Ничек уйлыйсыз, мондый очкычлар киләчәктә киң таралыш алырмы, әллә гади машиналарда җирдә генә йөрербезме? („Пока его стоимость равна дорогим машинам. Как думаете, будут ли такие летательные аппараты в будущем широко распространены, или будем ездить на обычных машинах только на земле?“)» – поинтересовался Рустам Минниханов у подписчиков.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.