Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил высокотехнологичный Индустриальный парк в Хучжоу, где ему представили электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании eHang. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Аппарат рассчитан на двух пассажиров, предназначен для маршрутов средней и большой дальности и способен перевозить груз до 950 килограммов. Это первый в мире автономный пассажирский eVTOL, получивший «три полных сертификата».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Длина аппарата составляет 6,05 метра, ширина – 5,73 метра, высота – 1,93 метра, максимальная скорость полета достигает 130 километров в час. К 2025 году аппарат совершил более 60 000 безопасных полетов.

Кроме того, китайские инженеры продемонстрировали робота, способного выполнять базовые команды и подниматься вверх и спускаться вниз по лестнице, что может быть использовано, например, для доставки грузов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Особое внимание уделялось проектам для маломобильных групп: электрические коляски позволяют передвигаться без усилий со стороны пользователя за счет электропривода.

На площадке также был представлен новый модельный ряд автомобилей семейства Chery, которые еще не поступили в продажу.