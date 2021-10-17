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Ру Тат
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17 октября 2021  09:55

Минниханов в Instagram поздравил татарстанцев с Днем отца

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» поздравил жителей республики с Днем отца.

Президент РТ выложил слайд-шоу с фотографиями своего отца — Нургали Минниханова. «С Днем отца! Цените и уважайте своих дорогих отцов, усопших — поминайте в молитвах», — написал он, сопроводив публикации в обеих соцсетях хэштегом #ДеньОтца.

Сегодня в России впервые на общенациональном уровне отмечается День отца. Новую памятную дату своим указом установил Президент РФ Владимир Путин.

#рустам минниханов #день отца
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