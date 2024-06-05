Минниханов: В Год семьи произведения классиков России приобретают особое значение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Год семьи произведения классиков литературы России приобретают особое значение. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню русского языка и 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

«Традиционные семейные ценности — основа нашего общества и сила нашего Отечества», — сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что Пушкин — «уникальный, удивительный поэт, пример неустанного труда и самообразования».

«Не было литературной формы, в которой бы он не проявил себя новатором. Шедевры Пушкина всегда отличали чистота помыслов, справедливость поступков, ответственность перед близкими и Отечеством. И поэт всегда с особой любовью относился к самобытному русскому народу», — подчеркнул он.

По словам Раиса РТ, в Татарстане уделяется особое внимание сохранению и поддержке русского языка и культуры. Так, проводятся праздники «Каравон», Спасская ярмарка, «Алексеевские перезвоны», «Кузьминки». Кроме того, проходят научные и образовательные мероприятия, в том числе для детей, — Кирилло-Мефодиевские, Онегинские, Аксаковские чтения. Организовываются современные молодежные фестивали русской культуры, к примеру, такие, как «ПушкинФЕСТ».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молодое поколение всё больше интересуется своими корнями. Это одно из главных достижений», — констатировал руководитель республики.

Он поблагодарил энтузиастов, которые вносят неоценимый вклад в важное дело — сохранение духовного наследия, — педагогов, работников культуры, представителей общественности.

По мнению Минниханова, важную и нужную работу проводит Русское национально-культурное объединение Татарстана. Он заметил, что сегодня состоялась встреча с его активистами. «Считаю, что это объединение эффективно работает. Вопросы, которые сегодня обсудили, будут реализованы», — заключил Раис РТ.

Поздравив собравшихся с праздником, он вручил государственные награды республики.

Почетное звание «Заслуженный артист РТ» присвоено артисту Государственного оркестра народных инструментов РТ Татарской государственной филармонии Артуру Вотчинникову. Заслуженным работником культуры РТ стала преподаватель Казанского музыкального колледжа имени И.В. Аухадеева Елена Мерзлякова.

Почетное звание «Заслуженный учитель РТ» присвоено учителю русского языка и литературы Тетюшской татарской средней школы Ирине Нагуськиной и учителю русского языка и литературы Суксинской школы Высокогорского района Гузял Сайфуллиной.

На праздничном концерте также присутствовал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.