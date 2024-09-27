Минниханов: В этом году количество беспилотников «КАМАЗ» вырастет до 18 штук

В машиностроении «КАМАЗ», который в этом году будет отмечать 55 лет с начала строительства завода, динамично развивает инновации. Передовые разработки автогиганта отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь сегодня с посланием Государственному Совету РТ.

Он сообщил, что с прошлого года беспилотные высокоавтоматизированные магистральные тягачи «КАМАЗ-54901» перевозят грузы на трассе М-11 «Нева». А в этом году количество беспилотников «КАМАЗ» вырастет до 18, к 2025 году – до 50 штук.

«Планируется расширить тестирование автономного движения на трассах М-12 и М 4 «Дон». Кроме того, в созданном автогигантом Центре электроники и элементов питания изготовлены автобусы на водородном топливе и опытный образец грузового автомобиля», - сказал Минниханов.

Также ведутся работы по созданию отечественных энергоустановок с водородными топливными элементами, на финишную прямую выходит проект отечественного электромобиля АТОМ. Серийное производство будет запущено в следующем году.

«Дочернее предприятие «КАМАЗа» – «ЦФ КАМА» – продолжает работу по локализации комплектующих. В текущем году здесь собран прототип отечественной автоматизированной коробки передач. Планируется запуск в 2025 году», - отметил Раис Татарстана.

Компанией «Соллерс» реализуется полный цикл производства легких коммерческих грузовиков «Атлант» (до 30 тыс. в год) и дизельных двигателей мощностью 50 тыс. в год.

«Предприятию следует обеспечить выполнение взятых обязательств по локализации автомобилей и двигателей», - подчеркнул Рустам Минниханов.