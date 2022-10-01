«Ориентир для поколений»: Песошин поздравил татарстанцев с Днем пожилых людей

Главным богатством России всегда были люди, а в основе традиций лежит уважение к старшему поколению. На это обратил внимание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в поздравлении жителям республики с Днем пожилых людей.

«Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, который позволил нашей родной республике занять одно из ведущих мест в стране по социально-экономическому развитию», — заметил глава Кабмина РТ.

«Ваш человеческий и гражданский подвиг и бескорыстное служение Отчизне являются ориентирами для всех последующих поколений. Это становится особенно актуальным сейчас, когда против нас ведется жестокая экономическая и информационная война, цель которой — разрушить единство россиян, сплоченных праведной целью», — поделился Песошин своим видением ситуации.

«Как бы ни было трудно и сложно, вы никогда не теряли веру в свою страну и ее возможности, с надеждой и оптимизмом смотрели в будущее. Мы гордимся вами и обещаем не опустить заданную вами высокую планку патриотизма и верности своим идеалам», — добавил он.

«Мира вам всем и благополучия, счастья и долгих лет жизни. Пусть всегда вас окружают любовь и уважение близких», — завершил свое поздравление Премьер-министр РТ.