Минниханов в Челнах сфотографировался с вышедшими на пенсию сотрудницами КАМАЗа

Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Набережных Челнах попросили сфотографироваться пенсионерки – бывшие работницы КАМАЗа. Соответствующее видео в своем канале выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По словам Галимовой, вышедшие на пенсию челнинки всё равно не могут пропустить День машиностроителя. Просьбу сфотографироваться жительницы Автограда объяснили тем, что иначе в их встречу с Раисом Татарстана не поверят дома.

Рустам Минниханов прибыл в Набережные Челны для участия в праздновании Дня машиностроителя.

Видео: канал Лилии Галимовой в мессенджере МАКС.