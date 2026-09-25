news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 25 сентября 2026 15:16

Минниханов в Челнах сфотографировался с вышедшими на пенсию сотрудницами КАМАЗа

Читайте нас в

Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Набережных Челнах попросили сфотографироваться пенсионерки – бывшие работницы КАМАЗа. Соответствующее видео в своем канале выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По словам Галимовой, вышедшие на пенсию челнинки всё равно не могут пропустить День машиностроителя. Просьбу сфотографироваться жительницы Автограда объяснили тем, что иначе в их встречу с Раисом Татарстана не поверят дома.

Рустам Минниханов прибыл в Набережные Челны для участия в праздновании Дня машиностроителя.

Видео: канал Лилии Галимовой в мессенджере МАКС.

#Рустам Минниханов #камаз #День машиностроителя
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

«Казаньоргсинтез» в I полугодии нарастил продажи полиэтилена на 4%

24 сентября 2026

«Нижнекамскнефтехим» увеличил переработку нафты, продажи пластиков и олефинов

24 сентября 2026
Новости партнеров