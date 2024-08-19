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Минниханов и замглавы Минпромторга РФ Каримов прибыли в Челны с рабочим визитом
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня утром в Набережные Челны. В ходе рабочего визита он посетит ряд промплощадок, а также оценит качество проделанного капремонта в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпийский».
«Рустам Минниханов посетит одно из предприятий по производству автокомпонентов, осмотрит предприятие по производству джемов и кондитерских изделий, другие промышленные площадки», – сообщает пресс-служба руководителя республики.
Кроме того, объекты посетит вместе с Раисом РТ заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.
В поездке Рустама Минниханова сопровождают заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльвира Зарипова, мэр Челнов Наиль Магдеев и пр.
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