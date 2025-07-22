Патриарх Кирилл освятил камень в основании нового собора в Набережных Челнах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора в Набережных Челнах.
Это первый визит Патриарха в автоград. Вместе с ним прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Гостей поприветствовал мэр города Наиль Магдеев.
В связи с событием были перекрыты дороги рядом с участком, где появится новый храм.
Визит Святейшего вызвал ажиотаж среди жителей Набережных Челнов. Люди собрались на месте церемонии задолго до приезда Патриарха. Несколько сотен верующих стали свидетелями исторического события.
Предполагается, что храм будет пятикупольным, но его проект еще не утвержден. Ожидаемая вместимость — не менее 700 человек. Собор построят на месте бывшей парковки.
«Мы не планируем возводить грандиозное сооружение — внутри не будет массивных колонн, основной акцент сделан на вместимость. Самый старый храм города — Боровецкий — сейчас является главным, там же расположено епархиальное управление. Но в большие праздники там тесно. Вопрос о строительстве нового храма обсуждался давно. Финансирование пока не выделено, строительство будет вестись на пожертвования», — рассказал епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил.
После освящения закладного камня Патриарх Кирилл посетит полигон научно-технического центра «КАМАЗ».
В городе уже строится соборная мечеть «Джамиг», но крупного православного храма до сих пор не было. Планируется, что Воскресенский собор станет главным духовным центром для христиан в главные церковные праздники.