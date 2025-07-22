Патриарх Кирилл освятил камень в основании нового собора в Набережных Челнах

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора в Набережных Челнах.

Это первый визит Патриарха в автоград. Вместе с ним прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Гостей поприветствовал мэр города Наиль Магдеев.

В связи с событием были перекрыты дороги рядом с участком, где появится новый храм.

Визит Святейшего вызвал ажиотаж среди жителей Набережных Челнов. Люди собрались на месте церемонии задолго до приезда Патриарха. Несколько сотен верующих стали свидетелями исторического события.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Предполагается, что храм будет пятикупольным, но его проект еще не утвержден. Ожидаемая вместимость — не менее 700 человек. Собор построят на месте бывшей парковки.

«Мы не планируем возводить грандиозное сооружение — внутри не будет массивных колонн, основной акцент сделан на вместимость. Самый старый храм города — Боровецкий — сейчас является главным, там же расположено епархиальное управление. Но в большие праздники там тесно. Вопрос о строительстве нового храма обсуждался давно. Финансирование пока не выделено, строительство будет вестись на пожертвования», — рассказал епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил.

После освящения закладного камня Патриарх Кирилл посетит полигон научно-технического центра «КАМАЗ».

В городе уже строится соборная мечеть «Джамиг», но крупного православного храма до сих пор не было. Планируется, что Воскресенский собор станет главным духовным центром для христиан в главные церковные праздники.