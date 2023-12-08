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Экономика 8 декабря 2023 15:31

Минниханов в Челнах осмотрел новинки КАМАЗа и обсудил планы компании на 2024 год

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Минниханов в Челнах осмотрел новинки КАМАЗа и обсудил планы компании на 2024 год
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании совета директоров КАМАЗа в Набережных Челнах. Обсуждались достижения автогиганта, текущее положение дел и планы компании на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Затем Минниханов вручил сотрудникам КАМАЗа госнаграды Татарстана и вместе с гендиректором госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым осмотрел Научно-технический центр и новые модели грузовиков.

Ранее Раис Татарстана принял участие в церемонии заселения арендного дома для сотрудников компании.

#Рустам Минниханов #камаз
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