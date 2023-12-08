Минниханов и Чемезов приняли участие в заселении арендного дома для работников КАМАЗа

Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор госкорпорации «Ростех» и председатель совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сергей Чемезов, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и другие официальные лица приняли участие в торжественной церемонии заселения 170-квартирного арендного дома в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Новостройка, расположенная по адресу: ул. Виктора Полякова, д. 30, возведена за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ, причем 128 квартир предназначены для работников КАМАЗа. Все квартиры сдаются в чистовой отделке. Они оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

«Сегодня очень знаковое событие. Заселяется первый дом в рамках наших договоренностей по решению жилищных вопросов работников КАМАЗа. Это первый из запланированных шести арендных домов для камазовцев. Считаю, что это хороший сигнал. Кадры решают всё. Подготовка специалистов, обеспечение их жильем — это очень важная задача. В Набережных Челнах умеют строить, очень качественные квартиры», — подчеркнул в своей речи Рустам Минниханов.

В свою очередь Сергей Чемезов поблагодарил руководство Татарстана и ПАО «КАМАЗ» за большое внимание, уделяемое решению социальных вопросов заводчан.

Арендная ставка без учета оснащения жилья мебелью и бытовой техникой составляет 225 рублей за 1 кв. метр. Чтобы сохранить доступность арендного жилья и социальную направленность проекта, ориентированного на трудоустроенных и вновь привлекаемых сотрудников, предприятие профинансировало закупку мебели, бытовой техники и предметов интерьера.

«Вопрос привлечения в Набережные Челны квалифицированных специалистов и обеспечения их жильем — один из острых на сегодня. И для КАМАЗа как социально ориентированного предприятия он в числе приоритетных. Мы совершили очередной важный шаг в этом направлении и сейчас предлагаем камазовцам арендное жилье на доступных условиях. Также в компании не первый год действует программа компенсации процентов по жилищным кредитам», — напомнил в своем выступлении Сергей Когогин.

Затем участники мероприятия в качестве первых гостей посетили квартиру начальника бюро отдела планирования перевозок и работы автотранспорта департамента транспортной логистики Логистического центра КАМАЗа Евгения Варзаносова.

Для привлечения в регион новых и удержания уже работающих в ПАО «КАМАЗ» высококвалифицированных кадров ГЖФ строит в Челнах жилой комплекс. Он возводится на пересечении проспекта Яшьлек и улицы Машиностроительная и будет состоять из шести домов по 178 квартир в каждом. Пять из них передадут автогиганту по договору аренды, сдача объектов будет происходить поэтапно в 2024-2025 годах. В общей сложности для аренды окажется доступно более 1 тыс. квартир.

Помимо этого, в текущем году начались работы по строительству коттеджного поселка для камазовских специалистов. Еще свыше 1,2 тыс. сотрудников компании за счет КАМАЗа проживают в общежитиях и хостелах. Жилищные программы от предприятия охватывают 4,4 тыс. камазовцев. На эти инициативы, включая возведение коттеджей, завод в наступающем 2024 году предполагает потратить более 3,6 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гендиректор КАМАЗа спрогнозировал рекордную чистую прибыль по итогам 2023 года.