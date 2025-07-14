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Экономика 14 июля 2025 15:43

Минниханов в Челнах осмотрел автомобильный завод «РариТэк»

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Минниханов в Челнах осмотрел автомобильный завод «РариТэк»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Набережные Челны посетил автомобильный завод АО «РариТэк Холдинг». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Общая площадь производственных цехов превышает 60 тыс. кв. метров. Предприятие выпускает автобусы «Лотос», грузовые автомобили «Лотос» и «Урал», легковые автомобили «Москвич», трактора МТЗ, комбайны «Брянсксельмаш» и так далее.

Деятельность компании основана на комплексном подходе по внедрению газомоторной техники. Он включает производство, поставку автотехники на природном газе (компримированном и сжиженном), оригинальных запасных частей, обучение персонала, сервисное обслуживание, создание и развитие газозаправочной инфраструктуры, а также переоборудование имеющегося парка техники.

Раису Татарстана показали заводские цеха. В завершение визита он проехал на новой модели автобуса «Лотос».

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#Рустам Минниханов #Набережные Челны #газомоторная техника
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