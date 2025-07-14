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Общество 14 июля 2025 15:34

Минниханов проехался по Челнам на новом автобусе завода «РариТэк»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Набережные Челны проехался по городу на новом газомоторном автобусе «Лотос» автомобильного завода АО «РариТэк Холдинг».

Соответствующее видео выложила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее Минниханов осмотрел расположенный в Тукаевском районе РТ оздоровительный лагерь «Следопыт», который находится в нерабочем состоянии.

Видео: https://t.me/galimovatatarstan.

#Рустам Минниханов #Набережные Челны #автобус #газомоторная техника
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