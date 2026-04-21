Минниханов в Бухаре посетил создаваемый при поддержке Татарстана промпарк

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан прибыл в Бухару и посетил Бухарский комплекс развития промышленности, который создается при поддержке со стороны республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

К данному моменту все корпуса на территории промышленного парка построены и введены в эксплуатацию. На площадке уже работает предприятие по производству гидроизоляционного полотна. Последнее используется в сельском хозяйстве, в водном хозяйстве, в экологических проектах. Здесь Рустаму Минниханову рассказали о планах по расширению производства.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Раису Татарстана представили компании, которые планируют стать резидентами промпарка. Речь идет о производстве жидких химических добавок для бетона, логистическом центре, производстве электрических жгутов, полиэтиленовых пленок, мостовых кранов и так далее.

Рустам Минниханов также встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым. Собеседники в ходе разговора обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между регионами, а также развитие промпарка.