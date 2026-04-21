Экономика 21 апреля 2026 13:36

Минниханов в Бухаре пообщался на татарском с инвестором из Китая

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе посещения Бухарского комплекса развития промышленности, который создается при поддержке со стороны республики, пообщался на татарском языке с резидентом индустриального парка – инвестором из Китая. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов с любым инвестором найдет общий язык. Китайский резидент промышленного парка Бухары знает … татарский», – написала Галимова в своем блоге в МАКСе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов посетил Бухарский комплекс развития промышленности и обсудил вопросы сотрудничества с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым.

Минниханов в Бухаре посетил создаваемый при поддержке Татарстана промпарк
#татарстан и узбекистан #Рустам Минниханов #Лилия Галимова #татарстан и китай
Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

«От точек на карте к точкам роста»: Минуллина назвала основные события КазаньФорума-2026

