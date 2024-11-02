Минниханов прилетел в Королевство Бахрейн

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в международном аэропорту города Манама его встретили члены королевской семьи Шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа, Его Высочество Шейх Файсал Бин Рашед Аль Халифа, Шейх Ибрахим Бин Халифа Аль Халифа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бахрейн Алексей Скосырев, а так же губернатор Мухаррак Салман ибн Иса ибн Хинди.

Уточняется, что Минниханов примет участие в 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам, а также проведет ряд деловых встреч с представителями бизнеса и руководства Бахрейна.

фото и видео: пресс-служба Раиса РТ