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Минниханов прилетел в Королевство Бахрейн
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн.
Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в международном аэропорту города Манама его встретили члены королевской семьи Шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа, Его Высочество Шейх Файсал Бин Рашед Аль Халифа, Шейх Ибрахим Бин Халифа Аль Халифа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бахрейн Алексей Скосырев, а так же губернатор Мухаррак Салман ибн Иса ибн Хинди.
Уточняется, что Минниханов примет участие в 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам, а также проведет ряд деловых встреч с представителями бизнеса и руководства Бахрейна.
фото и видео: пресс-служба Раиса РТ
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