Минниханов увеличил размер госпремии Татарстана имени Алемасова

Государственная премии Республики Татарстан имени В.Е. Алемасова с 2025 года увеличится на 50 тысяч рублей — до 200 тысяч. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.

Изменения вступят в силу с 1 января.

Государственная премия получила название в честь академика Российской академии наук, почетного члена Академии наук РТ Вячеслава Алемасова — одного из создателей казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения. Она была учреждена в 2014 году указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ее получатели — молодые ученые, внесшие значительный вклад в развитие приоритетных направлений науки и промышленности.

Напомним, что в 2024 году лауреатами премии стали трое молодых татарстанских ученых.