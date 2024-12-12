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Минниханов увеличил размер госпремии Татарстана имени Алемасова
Государственная премии Республики Татарстан имени В.Е. Алемасова с 2025 года увеличится на 50 тысяч рублей — до 200 тысяч. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.
Изменения вступят в силу с 1 января.
Государственная премия получила название в честь академика Российской академии наук, почетного члена Академии наук РТ Вячеслава Алемасова — одного из создателей казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения. Она была учреждена в 2014 году указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ее получатели — молодые ученые, внесшие значительный вклад в развитие приоритетных направлений науки и промышленности.
Напомним, что в 2024 году лауреатами премии стали трое молодых татарстанских ученых.
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