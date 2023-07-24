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Политика 24 июля 2023 13:45

Минниханов увеличил количество госслужащих в Минюсте РТ

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В Татарстане вновь увеличили количество госслужащих. Изменения затронули число сотрудников Минюста РТ. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

В аппарате ведомства количество сотрудников меняется с 762 до 797. Кроме того, число мировых судей меняется с 686 до 721.

Поправки вносятся «в целях совершенствования деятельности Министерства юстиции Республики Татарстан», говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в июне Минниханов увеличил количество госслужащих, работающих в Минпромторге РТ – с 124 до 130 сотрудников.

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