Общество 27 ноября 2025 17:50

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом утвердил 20 членов Общественной палаты республики – треть ее состава.

Общественная палата РТ состоит из 60 членов. Треть из них утверждается Раисом Татарстана, вторая треть – Государственным Советом РТ, а третья – ранее утвержденными членами Общественной палаты.

В новый состав Общественной палаты Татарстана вошли:

Альфия Валиева (директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание)»;
Азат Гайнутдинов (председатель землячества Лаишевского муниципального района РТ «Родной край – Туган як»);
Зуфар Давлетшин (специальный корреспондент творческого объединения «Семь дней» телерадиокомпании «Новый век»);
– иерей Роман Донцов (управляющий делами, настоятель кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви);
Лейсэн Засыпкина (заместитель председателя совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» РТ по стратегическому развитию);
Тимур Какохо (председатель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России);
Арман Костанян (директор Лицея Иннополис);
Мария Крюкова (директор молодежного экстрим-парка «УРАМ» Молодежного центра РТ);
Любовь Мишина (председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по РТ);
Анна Мубаракшина (директор Фонда поддержки лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, «Мы вместе» и региональный координатор Татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»);
Анвар Мухаметзянов (инструктор-методист филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в РТ, ветеран специальной военной операции);
Ольга Павлова (советник председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ);
Ильнур Рахимов (директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль»);
– протоиерей Владимир Самойленко (настоятель Свято-Тихоновского прихода Казанской епархии Русской православной церкви);
Альберт Сафиуллин (ветеран боевых действий на территории Афганистана, член общественного совета программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана»);
Римма Сыдыкова (социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по РТ);
Александр Терентьев (советник председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ);
Асия Тимирясова (ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова);
Ильфар хазрат Хасанов (первый заместитель муфтия Республики Татарстан);
Дмитрий Шиллер (председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ).

Ранее Госсовет Татарстана избрал 20 представителей Общественной палаты РТ.

