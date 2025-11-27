Госсовет Татарстана избрал 20 представителей Общественной палаты РТ
Депутаты утвердили 20 новых членов Общественной палаты Татарстана от Государственного Совета республики. Решение было принято сегодня на 16-м заседании парламента.
«Общественная палата Татарстана формируется в составе 60 человек. Одна треть утверждается Раисом республики, другая треть – Государственным Советом. И еще 20 человек – членами Общественной палаты, утвержденными Раисом РТ и Госсоветом РТ», – рассказал заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Ринат Фазылов.
Он отметил, что в связи с истечением срока полномочий Общественной палаты Татарстана 20 октября в СМИ было опубликовано сообщение о начале процедуры формирования ее нового состава.
В течение месяца проводился прием документов от общественных объединений. Всего в Госсовет поступило 30 заявлений от некоммерческих организаций.
По результатам рейтингового голосования в состав Общественной палаты от Государственного совета вошли:
- Ирина Александровская (РОО «Русское национально-культурное объединение РТ»),
- Ильдар Баязитов (АНО «Центр поддержки инвалидов – Ярдэм (Помощь)»),
- Евгений Гибин (региональная молодежная общественная организация «Патриотическое объединение «Вектор» РТ),
- Адель Загретдинов (РОО РТ «Союз отцов»),
- Тимур Кадыров (РОО «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории РТ»),
- Юлия Кареева (Региональное молодежное общественное движение молодых ученых и специалистов РТ),
- Борис Королев (ассоциация «Благотворительный проект по работе с трудными подростками и повышению правовой грамотности «Республика Шкид»),
- Файруза Мустафина (автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия менеджмента»),
- Наталья Сабитова (РОО «Национально-культурная автономия мордвы РТ»),
- Светлана Салмина (АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»),
- Татьяна Титова (РОО «Национально-культурная автономия удмуртов РТ»),
- Наталья Топал (АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»),
- Дмитрий Туманов (Региональная молодежная общественная организация РТ «Созвездие – Йолдызлык»),
- Тамара Федорова (АНО «Центр развития профессиональных компетенций»),
- Наталья Фролова (автономная некоммерческая организация содействия развитию благотворительности «Добрая Казань»),
- Райнур Хасанов (Межрегиональная общественная организация «Форум татарской молодежи»),
- Софья Хасанова (РОО «Землячество «Чистопольские корни» РТ),
- Евгения Храмова (АНО «Центр инновационного развития и трансфера технологий»),
- Шамиль Якупов (Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов РТ»),
- Инна Яркова (Фонд поддержки современного искусства «Живой город»).