Госсовет Татарстана избрал 20 представителей Общественной палаты РТ

Депутаты утвердили 20 новых членов Общественной палаты Татарстана от Государственного Совета республики. Решение было принято сегодня на 16-м заседании парламента.

«Общественная палата Татарстана формируется в составе 60 человек. Одна треть утверждается Раисом республики, другая треть – Государственным Советом. И еще 20 человек – членами Общественной палаты, утвержденными Раисом РТ и Госсоветом РТ», – рассказал заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Ринат Фазылов.

Он отметил, что в связи с истечением срока полномочий Общественной палаты Татарстана 20 октября в СМИ было опубликовано сообщение о начале процедуры формирования ее нового состава.

В течение месяца проводился прием документов от общественных объединений. Всего в Госсовет поступило 30 заявлений от некоммерческих организаций.

По результатам рейтингового голосования в состав Общественной палаты от Государственного совета вошли: