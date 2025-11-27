news_header_top
Общество 27 ноября 2025 13:17

Госсовет Татарстана избрал 20 представителей Общественной палаты РТ

Депутаты утвердили 20 новых членов Общественной палаты Татарстана от Государственного Совета республики. Решение было принято сегодня на 16-м заседании парламента.

«Общественная палата Татарстана формируется в составе 60 человек. Одна треть утверждается Раисом республики, другая треть – Государственным Советом. И еще 20 человек – членами Общественной палаты, утвержденными Раисом РТ и Госсоветом РТ», – рассказал заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Ринат Фазылов.

Он отметил, что в связи с истечением срока полномочий Общественной палаты Татарстана 20 октября в СМИ было опубликовано сообщение о начале процедуры формирования ее нового состава.

В течение месяца проводился прием документов от общественных объединений. Всего в Госсовет поступило 30 заявлений от некоммерческих организаций.

По результатам рейтингового голосования в состав Общественной палаты от Государственного совета вошли:

  • Ирина Александровская (РОО «Русское национально-культурное объединение РТ»),
  • Ильдар Баязитов (АНО «Центр поддержки инвалидов – Ярдэм (Помощь)»),
  • Евгений Гибин (региональная молодежная общественная организация «Патриотическое объединение «Вектор» РТ),
  • Адель Загретдинов (РОО РТ «Союз отцов»),
  • Тимур Кадыров (РОО «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории РТ»),
  • Юлия Кареева (Региональное молодежное общественное движение молодых ученых и специалистов РТ),
  • Борис Королев (ассоциация «Благотворительный проект по работе с трудными подростками и повышению правовой грамотности «Республика Шкид»),
  • Файруза Мустафина (автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия менеджмента»),
  • Наталья Сабитова (РОО «Национально-культурная автономия мордвы РТ»),
  • Светлана Салмина (АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»),
  • Татьяна Титова (РОО «Национально-культурная автономия удмуртов РТ»),
  • Наталья Топал (АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»),
  • Дмитрий Туманов (Региональная молодежная общественная организация РТ «Созвездие – Йолдызлык»),
  • Тамара Федорова (АНО «Центр развития профессиональных компетенций»),
  • Наталья Фролова (автономная некоммерческая организация содействия развитию благотворительности «Добрая Казань»),
  • Райнур Хасанов (Межрегиональная общественная организация «Форум татарской молодежи»),
  • Софья Хасанова (РОО «Землячество «Чистопольские корни» РТ),
  • Евгения Храмова (АНО «Центр инновационного развития и трансфера технологий»),
  • Шамиль Якупов (Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов РТ»),
  • Инна Яркова (Фонд поддержки современного искусства «Живой город»).
